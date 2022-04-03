علقت الفنانة إلهام شاهين، على الضجة التي أثارتها مسرحية «المومس الفاضلة»، قائلة إن هذه الضجة لم تكن لتحدث إذا قدم العمل أي فنانة أخرى.

وأضافت في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «أي حاجة بتعملها أو بتقولها إلهام شاهين لازم تعمل ضجة.. عملالهم قلق»، ذاكرًا أن الناس بجهل منهم ظنوا أن المسرحية تتحدث عن الجنس بعد معرفة اسمها.

وأوضحت أن المسرحية تدور حول العنصرية، لكن لا توجد ثقافة لدى الناس، مضيفة أن جماعة الإخوان تهاجم كل ما تقدمه دون معرفة مضمونه، لأن هناك ما وصفته بـ«ثأر قديم»، بعدما سجنت أحد مشايخهم، وأغلقت إحدى قنواتهم في سابقة لم تحدث في العالم.

ولفتت إلى أن الهجوم بدأ بمجرد طرح اسم المسرحية، وهو ما حدث بعد طرح أفيش مسلسل «بطلوع الروح»، عندما هوجمت بمجرد طرح صورة لها من المسلسل، قائلة: «بيشتغلوا جامد عليا».