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كشف نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، الصعوبات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في السنغال.

وكان منتخبنا الوطني قد تعرض لخسارة من السنغال بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم بداكار العاصمة السنغالية في إياب الدور الفاصل لتصيفات المونديال.

وقال دونجا في تصريحات قبل مواجهة زاناكو بالكونفدرالية: «تعرضنا لظروف صعبة وقاسية في مباراة منتخب السنغال وخوضنا مباراة السنغال في ظروف لا يمكن اللعب فيها».

واضاف: «الجميع كان يحلم بالتفاعل لكأس العالم وكنا نحلم أيضا بتحقيق امال المصريين».

وأكمل: «لابظ أن تتجاوز الخسارة من السنغال سريعا خاصة وأن الفترة القادمة تحمل مباريات كثيرة لبيراميدز لتحقيق اولى البطولات».

وعن مواجهة زاناكو .. قال: « تبقى مباراة هامة وصعبة، خاصة وأنها أمام فريق قوي يمتلك الخبرة الكبيرة في البطولات القارية، كما أنه من الضروري إنهاء دور المجموعات بانتصار».

وواصل دونجا: «الروح الرائعة التي تجمع اللاعبين هذا الموسم وفي وجود جهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال».

وأتم: «ننافس على ٤ بطولات حتى الآن ويسير فيهم بالصورة المطلوبة، والكل على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصارات».

ويلعب بيراميدز ضد زاناكو في العاشرة مساء الأحد الثالث من إبريل على ملعب الدفاع الجوي.