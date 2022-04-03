مصر للطيران تحتفل مع أطفال مستشفى 57357 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

زار وفد مصر للطيران، أطفال مستشفى 57357 بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ووزع هدايا تذكارية على الأطفال وشاركهم أعمالهم الترفيهية والفنية والتقاط الصور التذكارية معهم، متمنين لهم الشفاء التام والعاجل.

ووجه الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بزيارة عدد من الطيارين والضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لمستشفى 57357؛ حيث تفقد الوفد أقسام وأجنحة المستشفى، والغرف العلاجية للأطفال، والصيدليات، والمعامل الحديثة، مشيدين بالمستوى الطبي التي تتميز به المستشفى، بالإضافة إلى وجود فريق طبي وتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، والذي يقوم بدوره على أكمل وجه.

كما تقدمت إدارة المستشفى بالشكر لمصر للطيران لدعمها المتواصل في تقديم كافة تسهيلات السفر ونقل الأطباء من داخل وخارج مصر لتقديم الخدمة الطبية لأطفال مستشفى 57357 بوصفها الناقل الرسمي للعلم والمعرفة.

يذكر أن مصر للطيران تحرص على تكرار هذه الزيارة لما تتركه من أثر نفسي إيجابي على أطفال المستشفى والذين يحبون مهنة الطيران والضيافة الجوية ومن منطلق مسئوليتها المجتمعية علي مدي تاريخها حيث تأتي هذه الزيارة تزامنا مع مناسبة مرور 90 عامًا على إنشاء الشركة الوطنية.