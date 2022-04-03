إصابة شخصين في انهيار عقار بمدينة مطاي بالمنيا

أصيب شخصان اثنان، في انهيار عقار بمدينة مطاي شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بمدينة مطاي شمال المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انهيار عقار مكون من دورين على مساحة 80 مترا، ملك «ي.ا» شارع الهجرة بمدينة مطاي، بسبب تهلك العقار.

تسبب الانهيار في إصابة كل من صاحب العقار «ي. ا – 47 سنة»، و«و.ع – 34 سنة» مقيمان بمدينة مطاي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي لتلقي العلاج وإخلاء العقار بالكامل وفرض كردون أمني على الشارع للحفاظ على المارة.