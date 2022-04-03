تحل النجمة نيللي، ضيفة على البرنامج الإذاعي "ع اللوكيشن" الذي يقدمه شريف الليثي على محطة راديو هيتس الإذاعية في التاسعة مساء.

وتكشف نيللي خلال الحلقة كواليس وأسرار خاصة حول مسيرتها المهنية، وبدايتها وتصنيفها كفنانة استعراضية، وأهم الشخصيات في حياتها.

كما تتحدث نيللي عن الفترة التي كانت فيها أيقونة شهر رمضان، ونجمة فوازير رمضان لأول مرة، وتحكي عن النقلة كبيرة في حياتها بعد تقديمها الفوازير، وارتباطها في أذهان الجمهور العربي والمصري بتقديم الفوازير، حيث كانت جزءً أصيلًا من طقوس رمضان، بعد تقديمها الفوازير لعديدة سنوات متتالية من عام 1975 وحتى 1981، بالإضافة إلى فوازير أخرى أعوام 1990 و1991 و1995 و1996.

ومن أبرز الفوازير التي قدمتها "عالم ورق"، و"عروستي"، و"الخاطبة"، و"عجايب صندوق الدنيا"، و"أم العريف". وفي عام 1996 قدّمت آخر أعمالها فوازير "زي النهاردة".

وتتضمن الحلقة أيضا حديث عن تكريمها، والذي أقيم مؤخرا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتتحدث عن التكريم في حياتها.

وعلي جانب آخر يستضيف شريف الليثي نخبة من نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية في ظهور خاص عبر أثير إذاعة راديو هيتس، ومنهم بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد عبد الرحمن، المخرج معتز التوني، علي ربيع، نيللي كريم، رامي عياش، هشام ماجد، وشيكو، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين خلال شهر رمضان.

وتدور فكرة برنامج "ع اللوكيشن" في إطار الكوميديا الخفيفة عن مواقف خاصة وكواليس وأسرار تتعلق بالنجوم خلف الشاشة، وتذاع حلقاته يوميا في الساعة 9 مساء طوال شهر رمضان على ميجا هيتس وتعاد 12 منتصف الليل.