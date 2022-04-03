حالة من الفوضي تسود مطاري هيثرو ومانشستر وميناء دوفر تزامنا مع عطلة عيد الفصح

شهد مطارا هيثرو ومانشستر وميناء دوفر حالة من الاضطرابات والفوضى، اليوم الأحد، تزامنا مع حلول عطلة عيد الفصح الذي يوافق غدا الاثنين.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن حالة من الإحباط الشديد سادت بين آلاف المسافرين، الذين واجهوا ولمدة ثلاثة أيام طوابير ضخمة عند نقاط مغادرتهم، فضلا عن اضطرارهم إلى الانتظار لأكثر من ثلاث ساعات لفحص أمتعتهم في مطاري هيثرو ومانشستر وفي ميناء دوفر، الميناء الرئيسي لمغادرة المسافرين من المملكة المتحدة إلى فرنسا وإلى أوروبا.

ويعود التأخير جزئيًا إلى نقص الموظفين، حيث اضطر بعض السائحين إلى الجلوس لمدة تقارب ساعة على متن الطائرات قبل الإقلاع، وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا قاعة أمنية مكتظة في مطار مانشستر يظهر بذل مجموعة من المسافرين محاولات عبور يائسة في ظل التزاحم الكبير بالمطار، فضلا عن إظهار الموظفين العاملين في المطار وهم غارقين في موجة كبيرة من السائحين الذين يحاولون الصعود إلى طائراتهم.