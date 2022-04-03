



قالت الفنانة منة عرفة، إنها تكن كل الاحترام والتقدير للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدة أن «زكي» يقف إلى جوار جميع الفنانين، ولا يقبل بأن تقال كلمة عن أي فنان.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «سابع سما»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن علاقتها طيبة جدًا بـ«زكي» حتى الآن، متابعة: «شخص محترم ويعرف يميز ويفرق ولديه وعي ومثقف، وقادر يفهم الموضوع ويوزن، ويحدد المذنب من غير المذنب».



وذكرت أن والدتها كانت تتحدث معه عندما يحدث معها أي مشكلة، مضيفة: «من وأنا عندي 5 سنوات، أي مشكلة والدتي كانت تكلمه وهو أول حد يقف في ضهري، وحتى وقت قريب في تصوير مسلسل (إلا أنا) كلمته ووقف معي».



وأشارت إلى أنها تحدثت آخر مرة مع نقيب الفنانين منذ أسبوعين أو ثلاثة، مجيبة عن تصرفه خلال أزمة طلاقها: «شخص أكبر من حاجات كتير ومن كل اللي بيحصل، لما كنا نتواصل سويا مكنش عاوز أي أذى او انفصال كان ينصحني كأب».



وتابعت: «كان يقول لي أنتِ بنتنا وإحنا مربيينك وعارفينك، مش عاوز أكون سبب لحاجة وحشة تحصل في حياتك، شوفي المناسب واعمليه وأنا في ضهرك، أكن له كل الاحترام والتقدير، شخص فوق كل ده وقادر يميز وعنده وعي، وعارف ميحطش إكس على حد ملوش ذنب».