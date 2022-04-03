أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالطالبة ملك محمود رمضان عبدالعزيز، الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي، والمركز الثاني أيضا على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، كما حصلت على جائزة خاصة من جامعة Yale.



وكرمها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأهداها درع التميز، يُمنح للتميز العلمي والخلقي وقد حظيت بهما الطالبة ملك محمود، والتي أثبتت للجميع مدى التكامل بين التميز الخلقي والتميز العلمي.



كما كرم وكيل الوزارة الطالب زياد محمد عبد الجواد المنشاوي، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي.