 محافظ كفر الشيخ يشيد بالطالبة المثالية.. ووكيل التعليم يمنحها درع التميز - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يشيد بالطالبة المثالية.. ووكيل التعليم يمنحها درع التميز

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 12:37 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 12:38 ص

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالطالبة ملك محمود رمضان عبدالعزيز، الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي، والمركز الثاني أيضا على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، كما حصلت على جائزة خاصة من جامعة Yale.


وكرمها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأهداها درع التميز، يُمنح للتميز العلمي والخلقي وقد حظيت بهما الطالبة ملك محمود، والتي أثبتت للجميع مدى التكامل بين التميز الخلقي والتميز العلمي.


كما كرم وكيل الوزارة الطالب زياد محمد عبد الجواد المنشاوي، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي.

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