كوستاريكا تجري جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

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من المقرر أن ينتخب مواطنو كوستاريكا رئيسا جديدا للبلاد اليوم الأحد.

ويتنافس في جولة الإعادة الرئيس الأسبق خوسيه ماريا فيجيريس من حزب "التحرير الوطني" ، ممثل تيار الوسط، ووزير المالية السابق رودريجو تشافيز، من حزب "التقدم الديمقراطي الاجتماعي".

وحصل فيجيريس على معظم الأصوات في الجولة الأولى من التصويت التي جرت في السادس من فبراير الماضي، (حوالي 27%)، بينما حصل تشافيز على أقل بقليل من 17%.

ولتجنب جولة إعادة، كان يتعين على المرشح تحقيق 40% على الأقل من الأصوات.

وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوستاريكا" في نهاية مارس الماضي، تقدم تشافيز بواقع 41 صوتا ليحصل على 38%.

وسيخلف الفائز كارلوس ألفارادو، من الحزب "الاشتراكي الديمقراطي، رئيسا للدولة وللحكومة لمدة أربع سنوات في الثامن من مايو المقبل.

ويحظر دستور الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إعادة الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر.

وتشتهر كوستاريكا وهي مقصد مشهور لقضاء العطلات، بتنوعها البيولوجي.

وتركز الدولة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة على الحفاظ على الطبيعة وهي واحدة من أكثر الدول استقرارا من الناحية السياسية في المنطقة.





