نائب محافظ جنوب سيناء توزع فوانيس رمضان على أطفال الوديان

أجرت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل الوديان، والقرى، والتجمعات البدوية، لتهنئة قاطنيها بحلول شهر رمضان الكريم.

ووزعت نائب المحافظ الفوانيس على الأطفال لإضفاء البسمة عليهم.

وأكدت نائب المحافظ، أنها تحرص على زيارة المواطنين داخل الوديان والتجمعات البدوية خلال المناسبات المختلفة للاستماع إلى مطالبهم، وتوفير الدعم اللازم لهم، وإشعارهم أنهم ليسوا منعزلين عن العالم.

وأوضحت أنها تحرص خلال هذه الزيارات على تقديم الهدايا للأطفال، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الفوانيس هدايا بسيطة ورمزية، لكنها أدخلت البهجة والفرحة، في نفوس الأطفال.