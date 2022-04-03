القوى العاملة: تعيين 5669 من بينهم 21 قادرون باختلاف بالشرقية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، 5669 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 قادرون باختلاف، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 782 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2951 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى تفتيش المديرية -في مجال السلامة والصحة المهنية- على 336 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و76 حالة غلق إداري، والمشاركة في 99 قياس ميداني ومراجعتها لـ 36 منشأة، وعقد 19 ندوة توعية، ومنح 13 ترخيص لمنشأة.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 976 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضرا، فضلاً عن التفتيش على 309 منشآت يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن فض 5 احتجاجات عمالية لـ 2503 عمال وعودتهم للعمل.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 188 عقد عمل بالخارج، و279 تفويضا ووكالة لشركات بها 391 فرصة عمل.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، فقد صرفت المديرية 19 منحة مولود جديد، و6 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، ليصل إجمالى ما تم صرفه 102 ألف جنيه لـ 45 عاملا.