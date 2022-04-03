رئيس البرلمان الباكستاني يرفض تصويتا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء

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رفض رئيس البرلمان الباكستاني اقتراحا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، قائلا إن الاقتراح مدعوم من قوة أجنبية.