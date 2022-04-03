واشنطن تفرج عن جزائري قضى 20 سنة في سجن غوانتانامو

وفي عام 2016، قرر مجلس المراجعة أن "قانون احتجاز برهومي أثناء الحرب لم يعد ضرورياً للحماية من تهديد كبير مستمر للأمن القومي للولايات المتحدة"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان.

لكن سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أوقفت فعلياً معظم عمليات النقل هذه.

وقال البنتاغون إن 37 معتقلاً ما زالوا في مركز الاحتجاز ومقرّه على الساحل الجنوبي لكوبا.

ويعد 18 منهم "مؤهلون للنقل" وسبعة مؤهلون للمثول أمام مجلس مراجعة، بينما اتٌهم 10 آخرين في نظام اللجنة العسكرية - بمن فيهم العقل المدبر المفترض لهجمات 2001، خالد شيخ محمد، كما أدين اثنان آخران.

ووجدت مراجعة عام 2016 أنه بينما كان برهومي متورطاً في مجموعات متطرفة مختلفة، لم يكن عضواً في تنظيم القاعدة ولا في حركة طالبان.

وكان برهومي الجزائري الوحيد بين المؤهلين للانتقال.

وألقي القبض على برهومي، المولود في الجزائر العاصمة، في مخبأ في باكستان مع عضو بارز في تنظيم القاعدة، واتهم بالمشاركة في خطة لتفجير الولايات المتحدة.

وقال البنتاغون إن إطلاق سراحه يخضع لتأكيدات من الجزائر بأنه سيعامل بشكل إنساني وبأنه لن يشكل تهديداً في المستقبل.