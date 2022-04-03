النمسا تسجل 19 ألفا و43 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

سجلت النمسا 19 ألفا و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 52 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و873 ألفا و448 إصابة، والوفيات إلى 15 ألفا و957 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و166 ألفا و196 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.