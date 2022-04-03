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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، وفاة أكثر من 90 مهاجرا غرقا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب مكتظ.

وذكرت المنظمة في بيان أوردته "العربية" اليوم الأحد، أن المهاجرين كانوا على متن قارب غادر الشواطئ الليبية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن ناقلة نفط أنقذت أربعة مهاجرين في المياه الدولية، فيما قال الناجون إنهم كانوا على متن القارب مع حوالي 100 مهاجر آخرين.

وذكرت المنظمة أنّ الناقلة لم تستجب لمناشداتها بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث سيواجهون الاحتجاز وسوء المعاملة دون شك.

وحثت المجموعة إيطاليا ومالطا على "توفير مكان آمن للناجين"، كما دعت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" وغيرها من وكالات الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن تفاصيل الحادث.

وتوفي حوالي 300 مهاجر - أو يُفترض أنهم لقوا حتفهم- خلال رحلتهم في عرض البحر المتوسط بين 1 يناير و28 مارس الماضيين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

فيما اعترضت قوات حرس الحدود حوالي 3100 مهاجر وأعادتهم إلى ليبيا.