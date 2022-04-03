 الرقابة المالية: التغطية التأمينية للمتلكات تجاوزت 5 مليارات جنيه في 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرقابة المالية: التغطية التأمينية للمتلكات تجاوزت 5 مليارات جنيه في 2021

حياة حسين
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:45 م

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، إن نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات ارتفع، وتجاوز إجمالي قيم مبالغ التغطية التأمينية لوثائق الممتلكات والمسؤوليات الصادرة عن 25 شركة تأمين، الـ5 مليارات جنيه، ووصلت إلى حوالي 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021.

وطالبت هيئة الرقابة المالية عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.

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