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استقرت أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 3 أبريل 2023، ليسجل سعر الكيلو 70 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، يتراوح سعر الدواجن في محلات التجزئة بين 76 و79 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 170 و180 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 77 و80 جنيها.

وذكر السيد، أن أسعار الأعلاف مازالت مستقرة عند أعلى مستوياتها، مضيفا أن سعر العلف (المنتج النهائي) يسجل 26 ألف جنيه للطن.

وأضاف السيد أن سعر البيض الأبيض زاد بنحو جنيهين مسجلا 91 جنيها للطبق، مقابل 89 جنيها خلال تعاملات أمس، بينما استقر سعر البيض الأحمر عند 96 جنيها للطن عند باب المزرعة.

ويصل سعر البيض في محلات التجزئة إلى 101 جنيه لطبق البيض الأبيض، و106 جنيهات لطبق البيض الأحمر.