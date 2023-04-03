قبل نحو 15 قرنًا من الزمن، قاد النبي محمد -صل الله عليه وسلم- رسالة الإسلام من قلب شبه الجزيرة العربية، وبدأ بلاغه بالأقربين من أهله وأبناء قبيلته ومجتمعه، ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة بمثابة توسع لرسالة الإسلام، وتأسيس دولته بمكونات فكرية وحضارية.

ومع تمدد الدولة الإسلامية، زاد التأثر والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، ووثقت الكتابات والمراجع التاريخية الأحداث التي جرت في تلك الحقب، وتناولها المفكرين بالتحليل، ومن بينهم كان الكاتب أحمد أمين، حين أصدر كتابه "فجر الإسلام"، حيث يتعقب فيها الحياة العقلية منذ صدور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية.

وفيما يمثل الجزء الثاني لفجر الإسلام، كان تناول تاريخ الدولة العباسية، والتي تمثلت بالنسبة لـ"أمين" بأنها "ضحى الإسلام"، ونتناول أجزاء منه في حلقات مسلسلة على مدار أيام الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك.

الحلقة الثانية...

تناولنا في الحلقة السابقة، جوانب من العصر العباسي، والذي اتسم بغلبة العنصر الفارسي، وبحرية الفكر إلى حد ما، إلى جانب تلون الأدب من شعر ونثر لونًا احتذى على كر الدهور، واختلاف العصور، وامتاز بتحويل ما باللسان العربي إلى قيد في الدفاتر وتسجيل في الكتب، وما باللسان الأجنبي إلى لغة العرب، وهو في كل هذا يخالف العصور قبله والعصور بعده.

ويتركز حديثنا بحلقة اليوم، عن مقارنة بين العهد العباسي والدولة الأموية، من زاوية طبائع الحكام ومظاهر حياتهم، كما أوردها الكاتب أحمد أمين، بكتابه "ضحى الإسلام".

- عيد النيروز والعمامة

يبدأ "أمين" حديثه، بأن الذوق العربي واضح كل الوضوح في العهد الأموي، والعلاقة بين دمشق ومكة والمدينة، وأعني من الناحية الاجتماعية لا السياسية علاقة متينة، يتفاهمون كل الفهم، ويتذاوقون كل الذوق، والإسلام مفهوم لديهم في بساطته وتقاليده على نحوٍ أحسن مما فُهم به في العصر العباسي.

ومن جهة الأخرى، قال: "أما العباسيون فلم يكن شأنهم كذلك، لأن الأمويين ينقلون إليهم بعض العادات مع صبغها بصبغتهم، فالعباسيون كانوا هم الذي ينتقلون بحذافيرهم إلى العادات الجديدة، والتقاليد الجديدة، خذ لذلك مثلًا «النيروز» كان عيدًا للفرس قديمًا، ولم نسمع في العهد الأموي أن كان له شأن ذو بال، ولكن العباسيين اتخذوه عيدًا قوميًّا يحفلون به حفلهم بعيد الفطر، ويتبارون فيه بالهدايا والقصائد، ويجلس فيه الخلفاء للتهنئة.

وجانب آخر من التأثر بثقافة مختلفة، ففي الأزياء فانتشرت القلنسوة الطويلة، وضروب الأزياء الفارسية، واتخذ القضاة القلانس العظام، واتخذ الخلفاء العمائم على القلانس، وتفننوا في العمامة ونوعوها تبعًا للطبقات، كما كان يفعل الفرس فللخلفاء عمة، وللفقهاء عمة، وللبغالين عمة، وللأعراب عمة، ولكل قوم زِي فللقضاء زي، ولأصحاب القضاء زي، وللشرط زي، وأصحاب السلطان على مراتب، ولكل مرتبة زي فمنهم من يلبس المبطَّنة، ومنهم من يلبس الدراعة، ومنهم من يلبس «البازيكند»، وكان الشعراء تلبس الوشي والمقطَّعات، والأردية السود.

- استقرار مهد للرفاهية

عن مبررات ذلك الترف والرفاهية، يوضح "أمين"، أن الدولة العباسية بدأت وحولها أعداء كثيرون، من أمويين وصنائعهم، ولما اختير للخلافة السفاح ثم المنصور غضب كثيرون من البيت العباسي نفسه، وغضب شيعة علي، فكان لابد لقيام الدولة من خلفاء جادين غير لاهين، يصرفون كل وقتهم في تأسيس الدولة، واصطناع الموالين، وكبح جماح الثائرين، وسفك دم الخارجين، حتى إذا انتهى هذا الدور، ومهدت الأمور، وقُتل الخارجون، واستكان أمثالهم، هدأت الدولة، فكان أمام الخليفة الذي يأتي بعد وقت من الفراغ والهدوء يجد فيه متسعًا لشيء من اللهو والترف والنعيم، ولكن ليس يجد كل وقته، فعليه تنظيم داخل المملكة، بعد أن كان أكثرهم من قبله موجهًا إلى تنظيم الأمور الخارجية، حتى إذا استتب الخارج والداخل جاء خلفا.

وجرت الأمور في نصابها، وسارت على الأسس التي شيد الأولون بنيانها، ورأى هؤلاء الخلفاء المال الكثير يُجْبى إليهم في سعة، من جراء ما وضع الأولون من حماية للخارج، وتنظيم للداخل، فنعِموا وأسرفوا في النعيم، وكان من وقتهم متسع لذلك كله!.

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وغدا نلتقي بحلقة جديدة..