يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا غدا للجنة الوزارية الخاصة بإدارة تأثير الأزمة الاقتصادية على المرفق العام وذلك بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزراء المالية والعمل والاقتصاد والتجارة والاتصالات؛ وذلك لمناقشة أزمة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين بشكل عام بما في ذلك متقاعدي الأسلاك العسكرية والأمنية.

يأتي انعقاد الاجتماع في أعقاب المظاهرات التي شارك فيها أعداد كبيرة من المقاعدين والموظفين على مدار الأسبوعين الماضيين للمطالبة بدولرة الأجور وفقا لسعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية وقت إقرار موازنة العام الماضي والذي يقل بنسبة تناهز الـ30% عن سعر الصرف اليوم.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع غدا الحلول المقترحة من وزارة المالية لحل أزمة الأجور على أن يتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لإقرار ما يتم التوصل إليه بشكل رسمي تمهيدا لبدء تنفيذه.