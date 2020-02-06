أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته عقب الفوز على فيوتشر بالكونفدرالية.
وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: "لا أاريد ان اختار منافسنا بالكونفدرالية، هدفا الفوز باللقب، لن يفرق معنا المنافس»
وأردف: «سوف نظل في المحاولة لكي نحصد اللقب، وسوف نبذل قصارى جهدنا».
وأفصح: «لعبت مع عبد الظاهر لفترات طويلة في المنتخب ولكني "زعلان منه" بسبب مابدر منه خلال مواجهة فيوتشر».
وعن أزمة رفعت، قال: «أتوقع أن يصدر قرار غدا بشأن هذا الملف»
وعن تجديد عقود لاعبيه، قال: «جددنا لبلاتي توريه وأسامة جلال لموسمين».
وأتم: «لم نطلب حكام أجانب لمواجهة الاهلي في نهائي كأس مصر، ولكن اتوقع ان يحدث ذلك».