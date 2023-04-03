رابطة يمنية تتهم الحوثيين بإخفاء 10 محتجزين لديها في صنعاء

نددت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، مساء الأحد، بما وصفته بـ"المعاملة السيئة للمختطفين والمحتجزين في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين".

وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه "إن جماعة الحوثي تتعمد في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بصنعاء الإمعان في المعاملة السيئة للمختطفين المحتجزين فيه، بلغت حد الإخفاء القسري لعشرة منهم مع بداية شهر رمضان".

وأكدت أنها "تلقت عدة بلاغات من أهالي المختطفين يشكون فيها أن أبناءهم المحتجزين في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بصنعاء يعانون من وضع سيئ للغاية وأنه منذ بداية رمضان تم جمع مايقارب من 60 مختطفاً في زنزانة واحدة وتم مصادرة كل شيء يملكونه عدا زي السجن".

وأضافت الرابطة "تقوم جماعة الحوثي بالتضييق على المحتجزين ولا تسمح لأسرهم بزيارتهم أو بإدخال المأكولات ومياه الشرب لهم، ناهيك عن الإهانات والتعذيب النفسي والتهديد بالإخفاء القسري".

وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المختطفين.

وطالبت المبعوث الأممي، هانس جروندربج، بالضغط على الحوثيين "للكف عن الممارسات السيئة التي تعرض حياة المختطفين للخطر وضمان الإفراج عنهم سالمين دون قيد أو شرط".

ولم تصدر جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

ومن المقرر تنفيذ صفقة تبادل 887 أسيرا بين الحوثيين والحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية، في 19 رمضان(10 نيسان/أبريل)، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك وفقاً لاتفاق وقعت عليه الأطراف في سويسرا الشهر الماضي.