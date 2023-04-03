نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة صحية حول "التغذية المتوازنة في شهر رمضان"، وأهم الفوائد الصحية للصيام، ومفهوم التغذية السليمة والمتوازنة، وأهم الاحتياجات الغذائية اليومية للجسم.

وجاءت الندوة، بحضور الدكتور محمد سيد عبد النبي الطبيب بمستشفى الداخلة العام، وبعض من أبناء الداخلة، واعضاء منظمات المجتمع المدني.

وقال محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، إن الندوة تناولت بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الصائم خلال شهر رمضان، وأهم النصائح حول أسلوب التغذية السليم عموما وخلال شهر رمضان على وجه التحديد.

وأوضح أن الندوة ناقشت ضرورة تناول كميات وفيرة من المياه، والأطعمة الغنية بالمياه، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون، مع التركيز على وجبة السحور، وتناول وجبة إفطار متوازنة وصحية؛ لتعويض مستويات الطاقة.

وأشار إلى أهمية بدء وجبة الإفطار بتناول التمور، وعدم تناول المشروبات الغازية مع وجبة الإفطار، وممارسة الرياضة مساء ولو لفترة قصيرة.

وبين أن الندوة شملت أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر وضغط الدم المرتفع والحوامل، يجب عليهم استشارة الطبيب أولا؛ للحصول على نصيحته فيما يتعلق بالصيام واتباع نظام غذائي معين في حال كانت النصيحة بالصيام، وتأثير نقص الأغذية على مقاومة جسم الإنسان للأمراض، ومزايا اتباع نظام غذائي سليم وصحي، وتأثيره على الوقاية من خطر الإصابة ببعض الأمراض.