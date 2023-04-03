 على مائدة سحور.. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يستعرضان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية (شاهد) - بوابة الشروق
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على مائدة سحور.. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يستعرضان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية (شاهد)

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 3:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 3:37 ص

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاء أخويا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرئيس السيسي استعرض مع ولي العهد، على مائدة السحور العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

كما بحث الرئيس السيسي، مع ولي العهد، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، وصل الرئيس السيسي إلى محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في الاستقبال، وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، وفق وكالة الأنباء السعودية.


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