الرئيس الأوكراني: يجب أن تلقى «الفاشية الروسية» هزيمة كاملة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر رابط الفيديو أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين: "إن الفاشية الروسية يجب أن تلقى هزيمة كاملة عسكرية واقتصادية وسياسية وقانونية".

وأضاف زيلينسكي "اليوم، هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى كوستيانتينيفكا، ومنطقة دونيتسك. ولقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون بسبب هذا القصف الروسي."

وقال زيلينسكي إن "هناك سبيل واحد فقط لوقف الإرهاب الروسي، ولإعادة الأمن إلى جميع مدننا ومجتمعاتنا، وهو النصر العسكري لأوكرانيا. لا يوجد سبيل آخر".

وأضاف زيلينسكي "يجب هزيمة دولة الشر. يجب أن تلقى الفاشية الروسية هزيمة كاملة عسكرية واقتصادية وسياسية وقانونية".

وقال زيلينسكي "سيكون هناك يوم نقول فيه: لقد هرب آخر محتل أو قُتل في دونيتسك ولوهانسك وخيرسون. ستصبح شبه جزيرة القرم حرة وآمنة مرة أخرى. أوكرانيا ستعيد جميع أراضيها".

وأضاف زيلينسكي "الأسبوع المقبل سيكون مهما بشكل خاص لدفاعاتنا، ولتقدمنا نحو النصر. المجد لكل الذين يقاتلون الآن من أجل أوكرانيا!".