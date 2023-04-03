احتفالية لصناع مسلسل مذكرات زوج بحضور طارق لطفي وحميد الشاعري

احتفل مساء أمس، صناع وأبطال مسلسل "مذكرات زوج" بالنجاح الذي حققه العمل المكون من 15 حلقة، ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وعلى رأسهم أبطال العمل طارق لطفي.

حضر الاحتفالية منتج المسلسل تامر مرتضى، والمخرج تامر نادي، بالإضافة لصناع أغنية التتر، الفنان حميد الشاعري، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، والموزع نادر حمدي.

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" في إطار اجتماعي، حول يوميات زوج مقهور من زوجته المتسلطة، في ظل معاناته من أزمة منتصف العمر، ومن أجل البحث عن حل لحياته الروتينية اليومية، اتجه للبحث عن طبيب نفسي يساعده في حل مشاكله الزوجية.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى، وإنتاج تامر مرتضى.