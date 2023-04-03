 أحمد الشناوي يعلق على تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية - بوابة الشروق
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أحمد الشناوي يعلق على تأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 3:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 3:04 ص

عبر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز على فيوتشر والتأهل للدور المقبل مؤكدا أن اللقاء كان مصيريا وكان لابد من الفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل في البطولة القارية.

شدد على أن فريق فيوتشر قوي وقدم مباراة قوية ولكن بيراميدز لعب اللقاء من أجل الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة لأنه كان لابد من الفوز لتحقيق الانتصار الغالي في النهاية.

أوضح أن الفريق قدم مواجهة قوية منذ البداية ولعب على الانتصار منذ اللحظة الأولى وبالفعل نجح في تحقيق هدفه وضمن مكانه في الدور ربع النهائي من البطولة القارية.


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