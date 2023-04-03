عبد القادر يعتذر لكولر عن واقعة الهلال: «هتفضل رقم واحد مهما حصل»

أعرب أحمد عبد القادر مهاجم فريق الأهلي، عن آسفه بعد رفضه مصافحة مدربه السويسري مارسيل كولر، عقب نهاية مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال.

وكان النادي الأهلي قد أعلن توقيع غرامة مالية ضخمة على أحمد عبد القادر، نظرًا لما بدر منه تجاه مدربه كولر في مباراة الهلال السوداني.

ونشر عبد القادر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة تجمعه بـ كولر في تدريبات الأهلي مساء الأحد، معلقا عليها: «الوحش كان قدام الكل والاعتذار برضوا قدام الكل.. هتفضل رقم واحد بالنسبالي مهما حصل».

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، عقب فوزه على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء السبت.