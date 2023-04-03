 باكستان: انهيار أرضي بجبل سليمان يؤثر على قطاع كبير من الطرق السريعة في بلوشستان - بوابة الشروق
الإثنين 3 أبريل 2023 9:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

باكستان: انهيار أرضي بجبل سليمان يؤثر على قطاع كبير من الطرق السريعة في بلوشستان


نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 8:50 ص

وقعت انهيارات أرضية كبيرة في منطقة جبل سليمان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا على مناطق المرتفعات الجبلية في إقليمي بلوشستان وخيبر باختونخوا بباكستان.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطرق السريعة قوله اليوم الأحد إن قطاعا كبيرا من الطريق السريع بين بلوشستان وخيبر باختونخوا تأثر بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع في "ضنا سار" على الطريق السريع (ان-50) وهو ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وبناء على على تعليمات وزير الاتصالات الاتحادي مولانا أسد محمود، تمت تعبئة العاملين الميدانيين ومعدات الهيئة الوطنية للطرق السريعة لإزالة الركام والأنقاض الناجمة عن الأنهيار الأراضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك