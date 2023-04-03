قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحكم في قضية إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية؛ إما سيكون نهاية لـ«ترامب»، أو يحمله ليعود رئيسًا في سابقة تاريخية من نوعها.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين: «أن تخرج من البيت الأبيض ثم تعود مرة أخرى أمر نادر تاريخيًا، لا أحد خرج من البيت الأبيض وعاد مرة أخرى، هذا ما لم نسمع به من قبل».



وذكر أن الأيام المقبلة، تكشف ما إذا كانت القضية التي وراؤها الممثلة سترومي دانيلز، سببًا في عودة ترامب للبيت الأبيض أم انتهاء أحلامه بالكامل، منوهًا أن «النساء يفقدون الرجال في أوقات كثيرة القدرة على الرشد».



ولفت إلى أن الكاميرات تابعت وصول ترامب إلى برجه؛ حتى يجلس هذه الليلة بين مستشاريه ومناقشة الأمر، قائلًا إن الرجال الذين يحكمون العالم دائمًا ما يبحثون كيفية تحويل المصيبة إلى فرصة عظيمة.



وأشار إلى أن ترامب ومستشاريه سيبحثون كيفية تحويل المحنة إلى منحة والاستفادة من تلك «المصيبة»، مختتمًا: «نشاهد سيركًا إعلاميًا كاملًا، ولم يعد هناك إعلام محايد في أمريكا».



ومن المتوقع أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.



ومساء يوم الخميس الماضي، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.



ويُزعم أن الاتهامات كانت عن انتهاكات مالية في دفع مبلغ كبير من المال للممثلة الإباحية سترومي دانيلز؛ لشراء صمتها بشأن علاقتها المزعومة به.