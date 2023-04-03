رئيس الوزراء العراقي: تغيير سعر صرف الدولار تم بالاتفاق بين الحكومة والفيدرالي الأمريكي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين، على أن تغيير سعر صرف الدولار في بلاده كان مطلبا أساسيا، واشتمل على اتفاق سابق بين الحكومة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية، والاتفاق خلال سنتين لم ينفذ وانتهت المدة مع بداية عمل الحكومة الحالية.



وقال السوداني -في محاضرة أمام طلاب الدورة 26 في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية- "كان أمامنا إما التراجع والبحث عن استثناءات ووقف عملية معالجة السياسة المالية والتحويلات النقدية أو أن نستمر بالإصلاح، وتحملنا الكلفة الاجتماعية لهذا الإصلاح رغم أثره واستثماره من قبل البعض".



وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية، فنحن لا نعيش في قرية معزولة عن العالم".



وذكر السوداني: "بدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة في قطاع النفط والغاز، وهو جزء من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح".



وقال: "لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أيا كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري. بدءا من شبكات تهريب النفط وإعادة النظر بالقرارات في باقي المفاصل وإصلاح الهيئات المعنية، خصوصا هيئة النزاهة".



وأوضح رئيس الوزراء العراقي لقد"رسخنا مفهوم إسترداد الأموال في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة، وحتى الدول بدأت بالعمل بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".



وذكر أن "الحكومة العراقية حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلك، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين، بدءا من المدير العام وصولا إلى الوزير في الكابينة (التشكيلة) الوزارية".