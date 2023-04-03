كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين لتكون في حدود 4 آلاف إصابة، نظرا لانخفاض عدد الفحوصات في عطلة نهاية الأسبوع.



وسجلت كوريا الجنوبية 4 آلاف و349 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 18 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و843 ألفا و900 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و281 وفاة.



وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 136 مريضا، مقارنة بـ131 مريضا في اليوم السابق.