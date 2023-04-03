تحقيقات قضائية في اختلاس 318 ألف دولار من السفارة اللبنانية بأوكرانيا

أجرى القضاء اللبناني تحقيقا، بشأن اختلاس مبلغ يقدّر بـ318 ألف دولار أمريكي، من السفارة اللبنانية في أوكرانيا.

كشف عن ذلك مسئول قضائي في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

وقال المسئول إنه "منذ شهر سبتمبر، ظهرت شبهات الاختلاس، وفتح القضاء تحقيقات بشأنها في وقت لاحق، وتم بموجبها استجواب السفير، علي ضاهر، الذي أُبعد عن السفارة، لعدة مرات".

وأضاف أن "الاختلاس طال صندوق السفارة، الذي يتغذى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا، ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها".

وأفصح المسئول القضائي أن "المساعد اختفى عن الأنظار، بعد حضوره جلسة استجواب واحدة، لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك "بلاغ بحث وتحرّ بحقه، وقرارا بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية، بينما كان يرسل كتابا إلى الوزارة يبلغها فيه بتحويل الأموال إلى حسابها.

في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي في بيروت لـ"فرانس برس"، أنه "ثمة تحقيقات قضائية جارية بشأن قضية مالية في سفارة أوكرانيا".

ولفت إلى أن العمل معلّق أساسا في السفارة اللبنانية في كييف، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأوضح أنه "يجري حاليا تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع"، بحسب قوله.