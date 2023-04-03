عمال في مشروع ضخم للطاقة النووية في بريطانيا يهددون بالإضراب

هدد العمال الذين ينتجون مكونات مشروع "هنكلي بوينت سي" الضخم للطاقة النووية، التابع لشركة "إليكتريسيتيه دو فرانس" العملاقة للكهرباء في البلاد، بالإضراب عن العمل، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.



ويشار إلى أن "هنكلي بوينت سي"، هو مشروع خاص بمحطة الطاقة النووية الوحيدة قيد الإنشاء في المملكة المتحدة، وتبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني.



وصوت معظم العاملين في المشروع، والبالغ عددهم أكثر من 100 فرد من المهندسين والفنيين الذين يعملون لدى شركة "دارشم للهندسة"، بالموافقة خلال تصويت استرشادي على تنظيم إضراب عن العمل، وفقا لما أرسلته نقابات "جي إم بي" العمالية في بيان عبر البريد الإلكتروني.



ورفض العمال، الذين ينتجون مكونات سابقة الصنع بمصنع "دارشم" في ستيلنجتون بإنجلترا، عرضا بزيادة الأجور بنسبة 6%.