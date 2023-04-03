ضربة قوية لبيراميدز بعد تأهله لربع نهائي الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، ضربة قوية، بعد تأهل الفريق إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي الكونفدرالية بعد تغلبه على فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وتلقى بيراميدز ضربة قوية، بعدما تأكد غياب عبدالله السعيد، عن مباراة ذهاب ربع النهائي، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام فيوتشر.

وسوف يلتقي بيراميدز في دور الثمانية مع أي من الفرق الأتية، مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا)، أسيك أبيدجان (كوت ديفوار)، يانج أفريكانز (تنزانيا).