تفجير يستهدف حافلة لنقل موظفي معبر حدودي سوري أردني

استهدف إرهابيون حافلة لنقل موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية، بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابة 15 موظفا تم نقلهم إلى مشفى محلي في ريف درعا الشمالي.

واستهدف إرهابيون مجهولون بعبوة ناسفة حافلة لنقل موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية في مركز نصيب الحدودي السوري الأردني، وذلك أثناء مرورهم على أوتستراد "دمشق- درعا الدولي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة 15 موظفا بجروح متفاوتة، وتم إسعافهم إلى مشفى مدينة إزرع الوطني في ريف درعا الشمالي.

وفي يناير الماضي، وقع تفجير أيضا أصيب خلاله نحو 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة استهدفت حافلتهم أثناء عودتها نحو العاصمة على الأوتستراد الدولي (دمشق- درعا).

وكان مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا، قال وقتها إن "15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة مبيت لهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد (دمشق - درعا)".

وكشف المصدر عن أن بعض المصابين جراحهم خطيرة، موضحا أن الاستهداف حصل أثناء عودة حافلة المبيت من معبر (نصيب) الحدودي بين سوريا والأردن، وكان العناصر متوجهين إلى العاصمة دمشق خلال عملية تبديل دورية.