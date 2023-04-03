الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الحوار الوطني بالوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحوار الوطني، تحت شعار: "فيما يفكر الشباب"، بمراكز المحافظة من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب، بحضور عدد من أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة ورواد مراكز الشباب.

وقال إن الفعاليات شملت بعض التعريفات الشاملة والمناقشات والرد على جميع التساؤلات، حول محاور رئيسية في الجانب السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ومناقشة بعض الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر، وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

وأضاف أن الحوار يشمل تعريف المشاركين بالدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية؛ لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني، وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع، وملتقى الحوار الوطني للشباب يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة؛ تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى، بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، تنظيم عدد كبير من الدورات الرمضانية بمراكز الشباب والأندية الرياضية بجميع مدن وقرى المراكز المختلفة، والصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وتنظيم فعاليات، وندوات وأنشطة ثقافية ومسابقات خلال شهر رمضان المبارك في مراكز الشباب والأندية الرياضية.