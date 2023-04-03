وزيرة باكستانية تنفي ما يتردد عن أن رئيس الوزراء ليس مع إجراء انتخابات

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دحضت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب اليوم الأحد أخبار منسوبة إلى رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي أفادت بأنه لم يكن مع إجراء انتخابات.

ووصفت ما يتردد بأنه "أكذوبة" بينما وصفت الأخبار المتعلقة باجتماع مهم ترأسه رئيس الوزراء في لاهور قبل أيام بأنها "ملفقة"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

كما حثت الوزيرة وسائل الإعلام على نشر الأخبار التي تصدر فقط عن مكتب رئيس الوزراء أو عن وزارة الإعلام والإذاعة.

وشددت على أنه "لا ينبغي الإبلاغ عن الشائعات الملفقة التي لا أساس لها والخبيثة على أنها أخبار".