إيران: حظر دخول الطالبات المدارس والجامعات بدون حجاب

أعلنت وزارة التعليم الإيرانية اليوم الإثنين، إنه لن يتم السماح للطالبات في المدارس والجامعات بحضور الدروس بدون الالتزام بالقواعد الصارمة الخاصة بالملابس الإسلامية.



وهذا يعني أنه سيتم منع الطالبات اللاتي لا يرتدين الحجاب من حضور الدروس.



ويأتي الإعلان ردا على الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في الخريف الماضي والتي أقحمت إيران في أخطر أزماتها في عقود، وتتحدى العديد من النساء الآن القواعد الصارمة بشأن الحجاب، خاصة في المدن الكبرى.



ووفقا لبيان الوزارة الذي يتألف من 16 نقطة، يهدف القرار إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للنمو الروحي للطالبات.



وكانت الحكومة تتغاضى في البداية عن الانتهاك واسع النطاق لارتداء الحجاب، لكن هذا أثار الغضب بين المتشددين في المجتمع الإيراني.



وفي الأيام الأخيرة، هدد بعض المواطنين الإيرانيين والمشرعين ورجال الدين باتخاذ إجراءات بأنفسهم ما لم تتحرك الحكومة لتطبيق قواعد ارتداء الحجاب.