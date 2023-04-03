نشرت دويتشه فيله الألمانية، قائمة بعدد من المواقع السياحية هي الأكثر استقبالا للزوار في ألمانيا خلال عام 2022، نستعرض منها أهم 6 معالم.

رغم أنه لا أحد يوثق عدد زوارها، إلا أن بوابة براندنبورج تعد أهم المعالم الجذابة للسياح في قلب العاصمة الألمانية. لهذا هي خارج القائمة.

1. كاتدرائية كولونيا

زارها 4.3 مليون شخص في عام 2022. وهي تعد ثالث أكبر كنيسة في العالم بارتفاعها الذي يصل إلى 157 مترا وتتسع قاعتها لـ4000 شخص. وكاتدرائية كولونيا تعد معلمة فنية للجوتيك وإرثا ثقافيا عالميا، وهي أشهر الآثار التاريخية في ألمانيا.

2. فيلهارموني هامبورج

دار أوركسترا إلبه أو ما تعرف باسم "فيلهارموني هامبورغ" تقع على نهر إلبه بالمدينة الشهيرة جاءت في المرتبة الثانية إذ استضافت 2.8 مليون زائر.

وتأسست هذه الدار منذ ست سنوات لكن جاذبيتها ماتزال قوية. فالسياح من داخل وخارج ألمانيا يزورون هذه الدار وفي الغالب أيضا بدون بطاقة مهرجان، لأنهم يرغبون فقط في استكشاف الفن المعماري غير العادي للدار.

3. جزيرة المتاحف ببرلين

جاءت الجزيرة التي تضم مجموعة من المتاحف في وسط برلين بالمرتبة الثالثة لنحو 2.2 مليون زائر.

رأس تمثال الملكة المصرية نفرتيتي هو بالطبع النجم الساطع في جزيرة المتاحف في برلين، التي تضم خمسة مواقع تبين تحفا فنية تعود لـ 6000 عام من تاريخ البشرية. ومنظمة اليونيسكو أعلنت هذا المركّب من المتاحف إرثا ثقافيا عالميا.

4. طبوجرافية الإرهاب

مركز التوثيق " طبوغرافية الإرهاب " في برلين يوجد في المكان الذي احتضن من 1933 حتى 1945 مركز شرطة الدولة السرية. من هنا تم تنظيم جرائم النازية المتعددة مثل تهجير اليهود. وجاء في المرتبة الرابع بمعدل 2 مليون زائر خلال 2022.

ويقدم مركز التوثيق معلومات حول الجناة والضحايا ويحتفظ في الذاكرة بأبشع فصل في التاريخ الألماني.

5. منجم تسولفرآين

منجم تسولفرآين في مدينة إيسن كان في السابق أكبر منجم لاستخراج الفحم في العالم وهو اليوم يعد معلما صناعية يدخل ضمن الإرث الثقافي العالمي لليونيسكو. وجاء في المرتبة الخامسة بمعدل 1.6 مليون زائر.

وتنظم في ساحته الواسعة معارض فنية ومهرجانات موسيقية وحفلات أخرى وكم كبير من تاريخ الصناعة. ويطلق عليه أيضًا لقب "برج إيفل في منطقة الرور".