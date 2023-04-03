تستعد السلطات السعودية، بشكل مكثف لتدفق أعداد كبيرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يصل عدد المصلين إلى أكثر من 3 ملايين شخص هذا العام خلال شهر رمضان.

ويجري تنفيذ أكبر خطة تشغيلية رمضانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بقيادة المديرية العامة للحرمين الشريفين، الدكتور عبد الرحمن السديس.

وفي إطار الخطة التنفيذية، تم التفكير في جميع مراحل إقامة الحجاج في الأماكن المقدسة، بدءًا من الوصول إلى باحة المساجد، واستمرارًا في الطواف حول الكعبة، وانتهاءً بالسير بين تلال الصفا والمروة، وفق وكالة سبوتنيك.

وبحسب السديس، فقد تم تعديل واختبار نظام الصوت العالي التقنية في الكعبة، واعتماد قوائم الأئمة الذين سيؤدون صلاة التراويح في رمضان، والجوانب التعليمية للعمل مع المصلين والمعتمرين، وتوفير البيئة الرقمية الحديثة أيضًا.

وأكدت العنود العبود، المسئولة عن تهيئة الظروف للمرأة في الحرم المكي، أن "سلامة ونظافة وراحة المرأة في المسجد من أولويات السلطات".