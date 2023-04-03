القوات الجوية الأوكرانية تشن ثماني ضربات على مواقع روسية

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن القوات الجوية الأوكرانية شنت ثماني ضربات على مواقع روسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث مساء اليوم الأحد "خلال اليوم، شنت القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع ثماني ضربات على مواقع يتركز فيها عناصر ومعدات عسكرية للمحتلين، بينما ضربت وحدات من قوات الصواريخ والمدفعية منطقة تمركز لقوى العدو ومركزا للقيادة فضلا عن هدفين آخرين".

وأكدت هيئة الأركان العامة أن "احتمال شن هجمات صاروخية وضربات جوية في مختلف أنحاء أوكرانيا يظلا احتمالا كبيرا، لأن العدو يواصل تجاهل قوانين وأعراف الحرب ويواصل استخدام أساليب الارهاب ضد السكان المدنيين".

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن تقرير الهيئة قوله "نتيجة لشجاعة واحترافيه جنودنا وتحركاتهم الماهرة والمنسقة والاستخدام الفعال للمناورات، صدت وحدات قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من 50 هجوما من العدو خلال اليوم".