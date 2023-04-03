عبر عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالانتصار على فيوتشر وضمان التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مشيرا إلى أن بيراميدز يلعب دائما على التتويج بكل البطولات وبالتالي كان من الضروري أن يقدم نفسه بأفضل صورة ممكنة في تلك المواجهة ويثبت أحقيته في الفوز والتأهل.

شدد على أنه لا يشغل باله كثيرا بالمنافس الذي ستوقعه قرعة الدور ربع النهائي في مواجهة بيراميدز بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق البطل والباحث عن البطولة عليه ألا ينظر إلى المنافسين المحتملين وعليه الاستعداد بأفضل صورة ممكنة ويكون جاهزا لمواجهة أي منافس آخر في الطريق نحو اللقب.

أوضح أن الفريق أمامه مباراتين هامتين الأولى أمام المقاولون العرب في الدوري بعد أيام قليلة وبعدها مواجهة أكثر صعوبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر وبطولة قريبة ولابد من التركيز فيها من أجل الفوز وتحقيق أول لقب.