الزمالك بواجه المصري بقائمة المريخ

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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري.

المباراة تقام مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية فيما شهدت القائمة وجود نفس العناصر التي شاركت في مباراة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، المباراة التي انتهت بفوز مثير للابيض بنتيجة ٤-٣.

ويتواصل غياب أحمد فتوح لعدم الجاهزية، بالإضافة لنبيل عماد دونجا وسامسون أكينيولا وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لأسباب بدنية وعدم جاهزية، وينضم اليهم عمرو السيسي لاعب خط الوسط لأسباب فنية وتأديبية وهو ما أشارت اليه الشروق في وقت سابق.

وفيما يلي القائمة كاملة..

حراسة المرمى: محمد صبحي ، محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، الونش، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، عبدالله جمعة، حاتم سكر

الوسط: روقا، سيف جعفر، نيمار، بيسو، زيزو، عبدالله محمد، شيكابالا، أحمد بلحاج، ابراهيما نداي

الهجوم: ناصر منسي، يوسف أسامة نبيه