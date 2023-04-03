إيران: تأسيس الغرفة التجارية المشتركة مع السعودية قريبا

صرح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية، كيوان كاشفي، بأنه سيتم قريبا تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين ايران والسعودية، مؤكدا أن البلدين لديهما الكثير من أرضيات التعاون في مختلف المجالات، كالنفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم المعرفية، ويجب الاستفادة منها.



وقال كاشفي، خلال الاجتماع الـ82 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص: إن "تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي، وبناء على ذلك سيتم قريبا تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية، بمتابعة من غرفة التجارة الايرانية"، حسبما ذكرت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء.



وتابع بالقول "إن هذا القرار السياسي، الذي كانت نتائجه إيجابية للغاية على اقتصاد البلاد، آلية مفيدة، معربا عن أمله في استمرار هذه التعاملات الإيجابية مع مختلف الدول.



وأوضح كاشفي، أن إيران والسعودية يعتبران بلدين كبيرين ومهمين في المنطقة، مشددا على أن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين هو أساس الاستقرار في المنطقة.



ونوه الى أن القطاع الخاص قد بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للتعاملات الاقتصادية مع السعودية، وأضاف: "لقد بدأ التخطيط اللازم للتعامل الاقتصادي مع السعودية وغرفة التجارة فيها".



وتابع المسؤول الإيراني أن "السعودية اقتصاد كبير لم يتم حتى الآن الاستفادة من إمكانياته كما ينبغي، بحيث أن ذروة التبادل التجاري مع السعودية والتي كانت في العام 2011 لم تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار.



ولفت عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية، إلى التجارة الخارجية للسعودية البالغة حجمها 300 مليار دولار، والتي يمكن أن تفتح لإيران سوقا لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة.



وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين، بعد مرور أكثر من ست سنوات على قطعها.