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إعلام محلي: الكويت تدرس إنشاء محطة ترانزيت للحج والعمرة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:13 م

قالت وسائل إعلام كويتية، إن هناك ترتيبات تجرى في الكويت لإقامة مشروع يتحول بموجبه البلد الخليجي إلى محطة ترانزيت للعمرة والحج للعديد من رعايا الدول.

وذكرت صحيفة "القبس"، أن هناك تنسيقا بين وزارتي الأوقاف والشئون الإسلامية والداخلية في الكويت لبحث المشروع.

ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن اجتماعا سيعقد بعد شهر رمضان لمناقشة أبرز نقاط هذا المشروع، وأوضحت أن المشروع يستهدف استقبال مليون معتمر وحاج سنوياً من بلدان عدة، وسيعبرون إلى الأراضي السعودية عبر الكويت.

وحال إقرار المشروع، سيتم السماح للحجاج من دول بينها العراق وإيران والبوسنة والشيشان بالعبور من الكويت إلى السعودية لأداء الحج والعمرة.

وسيكون للمشروع مردود اقتصادي كبير بالنسبة للكويت، بحسب المصادر ذاتها، التي أوضحت أنه سيتم اعتماد آلية لتنفيذه من خلال عبور المعتمرين والحجاج فقط، أو السماح لهم بدخول أراضي البلاد والإقامة فيها لمدة محددة وبرسوم فيزا لكل دولة.

وذكرت أن الحجاج سيسافرون من الكويت وفق برنامج ديني وسياحي متكامل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة.


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