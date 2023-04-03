البحرية الألمانية تنهي مهمة التدريب غزالة في النيجر

أطلقت البحرية الألمانية، اليوم الاثنين، نداء عودة في القاعدة البحرية في إكرنفورده بولاية شلزفيج-هولشتاين في مراسم رمزية لإنهاء مهمة التدريب "غزالة" في النيجر.



وشارك في المراسم ضيوف مدعوون من السياسة والجيش بينهم نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يوهان فاديفول ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري-اجنيس شتارك-تسيمرمان.



كانت قيادة عمليات الجيش الألماني أعفت البحرية في نهاية العام الماضي من مهمة التدريب التي يشارك فيها بشكل أساسي ضفادع بشرية من البحرية الألمانية.



كانت مهمة التدريب استمرت منذ 2021 بناء على تفويض من البرلمان في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي في مالي التي تقع على الحدود مع النيجر، وتركزت المهمة على بناء وتدريب القوات الخاصة في النيجر.



وتمركز ما يصل إلى 230 جنديا ألمانيا في مدينة تيليا النيجرية التي لا تبعد عن الحدود مع مالي.



ووصفت البحرية الألمانية هذه المهمة بأنها أكبر مهمة للقوات الخاصة التابعة للجيش الألماني من حيث قوام الوحدة المشاركة.



وأنشأ الجنود الألمان مدرسة للقوات الخاصة لتدريب القوات على قتال الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة. وبلغ إجمالي المشاركين في المهمة 209 فرد من البحرية الألمانية.