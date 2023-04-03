غزل المحلة يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الأهلي

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عاد لاعبو فريق غزل المحلة، للتدريبات الجماعية مساء الأحد، عقب الراحة السلبية لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الاهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة و الربع مساءًا.

وسيواصل فريق المحلة بقيادة مدربه عبد الباقي جمال، تدريباته اليوم الإثنين استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

يُذكر أن فريق غزل المحلة يتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يعتلي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة.