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توخيل: لا أشك في جودة ماني

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:32 م

اعترف توماس توخيل، المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ، أنه لا يشك في جودة النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق البافاري، وأن الأمر يستغرق دائمًا وقتًا للتاقلم بعد التغيير.

قال توخيل في المؤتمر الصحفي:" أعرفه من إنجلترا، لا شك في جودته وما يمكن أن يقدمه لنا".

أضاف:" حتى مع التقدم في العمر.. يستغرق الأمر دائمًا وقتًا للتأقلم بعد التغيير".

أتم:" يتعلق الأمر بالثقة والصبر".

ويعاني ماني من أجل حجز مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ في ظل المنافسة الكبيرة في مركزه، إلى جانب ابتعاده لفترة ليست بالقصيرة عن المباريات، أثرت على حظوظه في حجز مكانه بالتشكيل الأساسي للبايرن.


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