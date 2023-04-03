وزير الخارجية اللبناني: قطر قريبة جدا من لبنان ولم تتركه

وصف وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الإثنين، زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بالأخوية.

واستقبل بوحبيب الوزير الخليفي، اليوم الإثنين، ووصف زيارة الوزير القطري "بالأخوية"، مضيفا " إن قطر قريبة جدا من لبنان ولم تتركه. وخلال اللقاء تبادلنا الآراء"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وقال بو حبيب "سيقوم الخليفي بزيارات لكل السياسيين اللبنانيين وكذلك لرجال الدين للاطلاع على الوضع اللبناني واستمزاج الآراء".

من جهته استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة في بيروت، الخليفي والوفد المرافق، بحضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد أشاد بالمساهمات القطرية في مساعدة لبنان، على الصعوبات التي يمر بها سياسيا واقتصاديا، وذلك خلال استقباله الوزير الخليفي.

واستقبل ميقاتي الوزير الخليفي في السرايا الحكومي، اليوم الإثنين، وعقد معه اجتماعا تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وشدد رئيس الحكومة، في خلال الاجتماع، على العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وقطر على المستويات كافة، مشيدا "بالمساهمات القطرية في مساعدة لبنان على الصعوبات التي يمر بها سياسيا واقتصاديا".

وجدد ميقاتي التقدير لدعم قطر الجيش اللبناني في هذه المرحلة العصيبة بما يمكنه من القيام بمسؤولياته.

وعرض رئيس الحكومة، الوضع الراهن في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة في معالجة الملفات الطارئة وفق ما يتيحه الدستور في مرحلة تصريف الأعمال.

وجدد التأكيد على أن مدخل الحل للأزمات التي يعاني منها لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت.

وكان الوزير الخليفي قد وصل الى بيروت ليل أمس الأحد.

يذكر أن قطر قدمت العديد من المساعدات والدعم للبنان والجيش اللبناني، منذ انفجار 4 أغسطس 2020.