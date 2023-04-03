القبض على سيدة ألمانية في النمسا لنشر دعاية نازية

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ألقي القبض على سيدة ألمانية في النمسا للاشتباه بنشرها دعاية نازية على الانترنت.

ووفقا لوزارة الداخلية في فيينا اليوم الأحد، تولت الشابة الألمانية / 23 عاما/ إدارة عدة مجموعات للدردشة على الانترنت.

وقالت الوزارة إنه "بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشابة عن أفكار متطرفة يمينية بشن هجمات".

وتمت مصادرة مسدسا وذخيرة وأجهزة تخزين بيانات وقطع ملابس تحمل إشارات نازية خلال مداهمة منزلها في النمسا، عندما تم إلقاء القبض عليها بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتم وضع السيدة رهن الحبس الاحتياطي، وتم ترحيلها إلى ألمانيا بعد الإفراج عنها في منتصف مارس الماضي.

ولا تزال التحقيقات جارية في القضية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى بشأن السيدة، التي كانت تعيش في النمسا منذ صيف عام 2022.